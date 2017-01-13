Таджикистан и Франция будут сотрудничать в сфере снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций

Вопросы сотрудничества в сфере снижения рисков бедствий, подготовки сотрудников, улучшения материально-технической базы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана (КЧС) обсуждались на встрече главы КЧС генерал-лейтенанта Рустама Назарзода с вновь назначенным послом Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар.

Подчеркнув высокий уровень связей между Таджикистаном и Францией, Р.Назарзода рассказал о проводимой работе в области управления чрезвычайными ситуациями в стране, а также о международном сотрудничестве с соответствующими структурами зарубежных стран.

Я.Гуедар, в свою очередь, отметила: "Связи между Францией и Таджикистаном развиваются по нарастающей, и наше дальнейшее сотрудничество в вопросах, связанных с предупреждением стихийных бедствий, поможет нашим народам в будущем".

Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Таджикистаном и Францией в сфере снижения рисков стихийных бедствий.