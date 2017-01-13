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СНГ 13.01.2017 10:10

Таджикистан и Франция будут сотрудничать в сфере снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций

Вопросы сотрудничества в сфере снижения рисков бедствий, подготовки сотрудников, улучшения материально-технической базы Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне при правительстве Таджикистана (КЧС) обсуждались на встрече главы КЧС генерал-лейтенанта Рустама Назарзода с вновь назначенным послом Франции в Таджикистане Ясмин Гуедар.

Подчеркнув высокий уровень связей между Таджикистаном и Францией, Р.Назарзода рассказал о проводимой работе в области управления чрезвычайными ситуациями в стране, а также о международном сотрудничестве с соответствующими структурами зарубежных стран.

Я.Гуедар, в свою очередь, отметила: "Связи между Францией и Таджикистаном развиваются по нарастающей, и наше дальнейшее сотрудничество в вопросах, связанных с предупреждением стихийных бедствий, поможет нашим народам в будущем".

Стороны выразили надежду на дальнейшее развитие сотрудничества между Таджикистаном и Францией в сфере снижения рисков стихийных бедствий.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ФРАНЦИЯ, РИСКИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]