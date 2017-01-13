Турция и Россия согласовали присутствие ООН и США на межсирийской встрече в Астане - глава турецкого МИД

Турция и Россия согласились, что на запланированной на 23 январе межсирийской встрече в Астане должны присутствовать представители ООН и Соединенных Штатов, сообщил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"ООН, несомненно, будет приглашена, это то, в чем мы согласились с Россией", - сказал министр.
Он сообщил, что приглашения на встречу в Астане будут разосланы, скорее всего, на будущей неделе, отметив, что США также его получат.
"Никто не может игнорировать роль Соединенных Штатов, это принципиальная позиция Турции. Там должен быть каждый, кто уже внес или может внести вклад (в мирный процесс в Сирии - ИФ), но не для того, чтобы просто покрасоваться на семейном фото. Вы понимаете, о чем я говорю", - сказал дипломат.
Для успеха на встрече, по его словам, необходимо поддержание режима прекращения огня в Сирии.
Постпред Франции при ООН Франсуа Делаттр высказался в пользу проведения встречи в Астане, отметив, что она может стать "шагом в направлении" политического урегулирования сирийского конфликта, добавив, что этом вопросе "нельзя терять времени.
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