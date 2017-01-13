Столкновения в окрестностях Дамаска и тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии могут повлиять на переговоры в Астане - де Мистура

Режим прекращения огня в Сирии, в целом, соблюдается, однако вооруженные столкновения в районе Вади Барада в окрестностях Дамаска, а также тяжелая гуманитарная ситуация, являются угрозой российско-турецким планам собрать сирийские стороны в Астане, заявил Спецпосланник ООН по Сирии Стафан де Мистура.

"Сейчас, как я понимаю, пройдут две встречи - в Анкаре и, возможно, в Москве, на которых будет обсуждаться этот аспект (ситуация в Вади Барада - ИФ). Их собирают по двум причинам: потому, что вода в Дамаске - крайне важный вопрос, который затрагивает пять миллионов человек, и потому, что, если произойдет дальнейшая эскалация, все это скажется на переговорах в Астане и других встречах, важным условием которых является соблюдение режима прекращения огня", - заявил Стафан де Мистура на пресс-конференции в Женеве в четверг.

Он напомнил, на февраль в Женеве запланирована межсирийская встреча под эгидой ООН.

По словам спецпосланника. активизация боевых действий в Вади Барада обернулась тем, что пять миллионов жителей Дамаска уже три недели отрезаны от городского водоснабжения. Доступ к основной системе подачи воды в столицу блокируют вооруженные силы, отметил он.

С.де Мистура также сообщил, что режим прекращения огня в Сирии, который был объявлен в конце прошлого года, в целом, соблюдается, однако гуманитарные учреждения системы ООН по-прежнему не получили доступ во многие заблокированные и труднодоступные районы. "Перемирие должно было обеспечить гуманитарный доступ в осажденные районы. К сожалению, этого не происходит", - подчеркнул представитель ООН.