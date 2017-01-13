Столкновения в окрестностях Дамаска и тяжелая гуманитарная ситуация в Сирии могут повлиять на переговоры в Астане - де Мистура

Режим прекращения огня в Сирии, в целом, соблюдается, однако вооруженные столкновения в районе Вади Барада в окрестностях Дамаска, а также тяжелая гуманитарная ситуация, являются угрозой российско-турецким планам собрать сирийские стороны в Астане, заявил Спецпосланник ООН по Сирии Стафан де Мистура.
"Сейчас, как я понимаю, пройдут две встречи - в Анкаре и, возможно, в Москве, на которых будет обсуждаться этот аспект (ситуация в Вади Барада - ИФ). Их собирают по двум причинам: потому, что вода в Дамаске - крайне важный вопрос, который затрагивает пять миллионов человек, и потому, что, если произойдет дальнейшая эскалация, все это скажется на переговорах в Астане и других встречах, важным условием которых является соблюдение режима прекращения огня", - заявил Стафан де Мистура на пресс-конференции в Женеве в четверг.
Он напомнил, на февраль в Женеве запланирована межсирийская встреча под эгидой ООН.
По словам спецпосланника. активизация боевых действий в Вади Барада обернулась тем, что пять миллионов жителей Дамаска уже три недели отрезаны от городского водоснабжения. Доступ к основной системе подачи воды в столицу блокируют вооруженные силы, отметил он.
С.де Мистура также сообщил, что режим прекращения огня в Сирии, который был объявлен в конце прошлого года, в целом, соблюдается, однако гуманитарные учреждения системы ООН по-прежнему не получили доступ во многие заблокированные и труднодоступные районы. "Перемирие должно было обеспечить гуманитарный доступ в осажденные районы. К сожалению, этого не происходит", - подчеркнул представитель ООН.
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 50 раз - Минобороны Азербайджана
Власти США обвинили Fiat Chrysler в занижении показателей выхлопов, акции компании рухнули на 18%
Соглашение по Кипру близко к заключению, но ряд вопросов остаются открытыми - генсек ООН
SOCAR ввела в строй после капремонта скважину на мелководье Гюнешли
Счетпалата Азербайджана в 2017г направит около 100 тыс. манатов на госзакупки
Официальные курсы Центробанка: 1,7867 AZN/$1, 1,897 AZN/1EUR
Президент Алиев распорядился о проведении 300-летнего юбилея Моллы Панаха Вагифа
Экипаж парома «Академик Зарифа Алиева» устранил задымление электропроводки в моторном отсеке судна
Силы МЧС привлечены к тушению пожара на судне «Академик Зарифа Алиева»
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов