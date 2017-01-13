Официальные курсы Центробанка: 1,7867 AZN/$1, 1,897 AZN/1EUR

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 13 января установил на уровне 1,7867 манат/$1 против 1,7742 манат/$1 на 12 января, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Таким образом, манат к доллару подешевел на 0,7045%.

Официальный курс маната по отношению к евро на 13 января ЦБА установил на уровне 1,897 манат/1EUR против 1,8809 манат/1EUR на 12 января. Тем самым манат подешевел к евро на 0,8559%.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 13 января Центробанк установил на уровне 0,0301 манат/1RUB против 0,0297 манат/1RUB на 12 января. Таким образом, манат к рублю подешевел на 1,3468%

Н.Аббасова