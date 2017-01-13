Чтобы закрыть Китаю доступ к островам в Южно-Китайском море, США придется начать войну - СМИ

Соединенным Штатам надо будет начать полномасштабную войну, чтобы закрыть Китаю доступ к островам в Южно-Китайском море, пишет в пятницу англоязычная китайская газета Global Times.

Издание таким образом отреагировало на заявление кандидата в госсекретари США Рекса Тиллерсона, который накануне на слушаниях в сенате сказал, что деятельность Китая в Южно-Китайском море является незаконной, Китаю следует послать "четкий сигнал" об их недопустимости.

"Это незаконные действия, они (китайцы - ИФ) присваивают территории, которые не принадлежат Китаю", - сказал он.

Global Times рекомендует Р.Тиллерсону "задуматься над стратегией ядерных держав, если он хочет, чтобы одна крупная ядерная держава ушла со своих территорий".

Вместе с тем, газета отмечает, что, возможно, Р.Тиллерсон "просто хотел выслужиться перед сенаторами", демонстрируя жесткость в отношении Китая, чтобы они одобрили его кандидатуру на пост госсекретаря.

Ранее официальный представитель МИД КНР заявил в связи с высказываниями Р.Тиллерсона, что эти острова являются территорией КНР, и она имеет полное право на их разработку.

На несколько островов в Южно-Китайском море кроме Китая претендует также ряд стран АСЕАН. Некоторые рифы из спорных островов Китай превращает в рукотворные острова и ведет там строительство объектов инфраструктуры. США заявляют, что эта деятельность Китая носит военный характер и препятствует свободе судоходства в этом районе мирового океана.