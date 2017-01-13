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Дальнее зарубежье 13.01.2017 10:28

Чтобы закрыть Китаю доступ к островам в Южно-Китайском море, США придется начать войну - СМИ

Соединенным Штатам надо будет начать полномасштабную войну, чтобы закрыть Китаю доступ к островам в Южно-Китайском море, пишет в пятницу англоязычная китайская газета Global Times.

Издание таким образом отреагировало на заявление кандидата в госсекретари США Рекса Тиллерсона, который накануне на слушаниях в сенате сказал, что деятельность Китая в Южно-Китайском море является незаконной, Китаю следует послать "четкий сигнал" об их недопустимости.

"Это незаконные действия, они (китайцы - ИФ) присваивают территории, которые не принадлежат Китаю", - сказал он.

Global Times рекомендует Р.Тиллерсону "задуматься над стратегией ядерных держав, если он хочет, чтобы одна крупная ядерная держава ушла со своих территорий".

Вместе с тем, газета отмечает, что, возможно, Р.Тиллерсон "просто хотел выслужиться перед сенаторами", демонстрируя жесткость в отношении Китая, чтобы они одобрили его кандидатуру на пост госсекретаря.

Ранее официальный представитель МИД КНР заявил в связи с высказываниями Р.Тиллерсона, что эти острова являются территорией КНР, и она имеет полное право на их разработку.

На несколько островов в Южно-Китайском море кроме Китая претендует также ряд стран АСЕАН. Некоторые рифы из спорных островов Китай превращает в рукотворные острова и ведет там строительство объектов инфраструктуры. США заявляют, что эта деятельность Китая носит военный характер и препятствует свободе судоходства в этом районе мирового океана.

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Тэги: КИТАЙ, США, ОСТРОВА, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]