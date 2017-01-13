В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погиб 1 человек - МВД

Один человек погиб в результате произошедшего за минувшие сутки на территории Азербайджана одного дорожно-транспортного происшествия, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в МВД республики.

В зафиксированных ДТП также пострадал один человек.

За сутки на территории республики было зафиксировано 99преступлений, 33 из которых удалось раскрыть по "горячим следам".

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 54 человека.

Кроме этого, зафиксировано 11 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и три – с незаконным хранением оружия.

Р.Бабаев