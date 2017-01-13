Апелляционная инстанция оставила под стражей пятерых фигурантов дела об убийстве Немцова

Московский окружной военный суд признал законным продление ареста до конца марта пятерым обвиняемым по делу об убийстве политика Бориса Немцова.
Как сообщили "Интерфаксу" в суде, апелляционная инстанция МОВС отклонила жалобу адвоката фигуранта Хамзата Бахаева.
В настоящее время уголовное дело рассматривается по существу в Московском окружном военном суде, свои доказательства присяжным представляют подсудимые и их защита.
На скамье подсудимых по делу об убийстве Б.Немцова пять человек: Заур Дадаев, братья Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев. Уголовное дело рассматривает именно военный суд, так как на момент вменяемого ему преступления З.Дадаев служил в батальоне "Север" ВВ МВД РФ.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п.п. "ж, з" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, совершенное организованной группой, по найму) и ч.3 ст.222 УК РФ (незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц). Как сообщалось, уголовное дело в отношении Б.Шаванова, которого следствие считает соучастником убийства, было прекращено в связи с его гибелью при задержании.
По версии следствия, примерно в конце сентября 2014 года фигуранты а также Беслан Шаванов за вознаграждение в сумме не менее 15 млн рублей согласились на предложение Руслана Мухудинова и иных неустановленных лиц убить Б.Немцова. Политик был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.
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