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СНГ 13.01.2017 13:18

Председателем Совета ЕЭК утвержден вице-премьер Киргизии Панкратов

Заместитель премьер-министра Киргизии Олег Панкратов утвержден председателем Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 году, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе киргизского правительства

По словам представителя пресс-службы, о данном решении объявлено в пятницу на очередном заседании Совета ЕЭК, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи.

"Основной задачей в рамках своего председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Киргизия считает углубление экономической интеграции и снятие барьеров во взаимной торговле между государствами-членами союза", - отметил О.Панкратов во время открытия заседание Совета ЕЭК.

"По итогам заседания Совета ЕЭК планируется принять ряд важных решений в сфере интеграции, промышленности и агропромышленного комплекса, энергетики, таможенного сотрудничества, торговли, информатизации, информационно-коммуникационных технологий в ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.

В 2017 году председательство в органах ЕАЭС (Евразийского экономического союза) переходит Киргизии. Речь идет о Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК. Соответствующее решение было принято на встрече глав государств объединения 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ЕЭК, СОВЕТ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]