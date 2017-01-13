Председателем Совета ЕЭК утвержден вице-премьер Киргизии Панкратов

Заместитель премьер-министра Киргизии Олег Панкратов утвержден председателем Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в 2017 году, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе киргизского правительства

По словам представителя пресс-службы, о данном решении объявлено в пятницу на очередном заседании Совета ЕЭК, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи.

"Основной задачей в рамках своего председательства в органах ЕАЭС в 2017 году Киргизия считает углубление экономической интеграции и снятие барьеров во взаимной торговле между государствами-членами союза", - отметил О.Панкратов во время открытия заседание Совета ЕЭК.

"По итогам заседания Совета ЕЭК планируется принять ряд важных решений в сфере интеграции, промышленности и агропромышленного комплекса, энергетики, таможенного сотрудничества, торговли, информатизации, информационно-коммуникационных технологий в ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.

В 2017 году председательство в органах ЕАЭС (Евразийского экономического союза) переходит Киргизии. Речь идет о Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете ЕЭК. Соответствующее решение было принято на встрече глав государств объединения 26 декабря 2016 года в Санкт-Петербурге.