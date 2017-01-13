Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

Дальнее зарубежье 13.01.2017 13:32

Снежная буря оставила без электричества сотни тысяч жилых домов во Франции

Около 237 тыс. жилых домов остались без электричества из-за обрушившейся на северо-запад Франции снежной бури, сообщает в пятницу сайт газеты "Фигаро" со ссылкой на данные МВД страны.

Скорость порывов ветра временами достигала 146 км/ч. Сильнее всего в результате бури пострадали регионы Пикардия, Нормандия и Нор-Па-де-Кале.

По словам министра внутренних дел Брюно Ле Ру, более 1 тыс. человек потребовалась эвакуация.

Из-за снегопада и сильного ветра в 11 департаментах на северо-западе Франции действует "оранжевый" уровень угрозы.

По информации местных метеорологических служб, погода должна улучшиться к вечеру пятницы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, БУРЯ, ПОСЛЕДСТВИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]