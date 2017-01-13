Снежная буря оставила без электричества сотни тысяч жилых домов во Франции

Около 237 тыс. жилых домов остались без электричества из-за обрушившейся на северо-запад Франции снежной бури, сообщает в пятницу сайт газеты "Фигаро" со ссылкой на данные МВД страны.

Скорость порывов ветра временами достигала 146 км/ч. Сильнее всего в результате бури пострадали регионы Пикардия, Нормандия и Нор-Па-де-Кале.

По словам министра внутренних дел Брюно Ле Ру, более 1 тыс. человек потребовалась эвакуация.

Из-за снегопада и сильного ветра в 11 департаментах на северо-западе Франции действует "оранжевый" уровень угрозы.

По информации местных метеорологических служб, погода должна улучшиться к вечеру пятницы.