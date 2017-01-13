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Макроэкономика 13.01.2017 13:14

Введение свободного плавающего курса позволит повысить финансовую стабильность в Азербайджане - SIR

Введение свободного плавающего обменного курса позволит повысить финансовую стабильность в Азербайджане, но также создает риск усиления волатильности маната в ближайшее время, считают аналитики Sberbank Investment Research (SIR).

"Введение свободного плавающего обменного курса позволит повысить финансовую стабильность в стране, но также создает риск усиления волатильности маната

в ближайшее время. Как продемонстрировали Казахстан и Россия, волатильность национальной валюты и ее резкое ослабление вполне возможны, т. е. пара USD/AZN может сдвинуться к отметке 1,9 или выше. Тем не менее, в целом мы не видим серьезных причин для более драматичного ослабления национальной валюты", - отмечают аналитики SIR.

На текущей неделе было объявлено, что в 2017 году трансферты из Государственного нефтяного фонда Азербайджана в Центробанк составят 7,5 млрд манатов с целью "поддержать макроэкономическую стабильность". Эти средства пойдут на помощь в реализации мер, разработанных Советом финансовой стабильности в рамках его денежной программы. Часть этих средств также будет направлена на поддержку Международному банку Азербайджана, который испытывает трудности из-за крупной отрицательной открытой валютной позиции.

"В этом контексте увеличение резервов Центробанка Азербайджана на $4 млрд является своевременным и указывает на наличие более значительного буфера безопасности в преддверии потенциального скачка волатильности на валютном рынке. Перевод этих средств не обязательно подразумевает, что все они будут израсходованы. Таким образом, пока слишком рано полностью исключать эти средства из золотовалютных резервов страны (они включают в себя официальные резервы ЦБ и активы ГНФАР). В целом мы считаем новость позитивной для суверенного кредитного профиля", - считают аналитики SIR.

А.Азизов

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Тэги: МАНАТ, КУРС, ОЦЕНКА


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