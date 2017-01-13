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Внешняя политика 13.01.2017 13:15

Министр экономики Азербайджана выразил соболезнование в связи с кончиной экс-президента Германии

Министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев выразил соболезнование в связи со смертью экс-президента Германии Романа Херцога, сообщает пресс-служба Минэкономики.

«Шахин Мустафаев, посетив посольство Германии в Баку, выразил от имени азербайджанского государства искренние соболезнования в связи с кончиной экс-президента ФРГ, видного государственного и общественно-политического деятеля Романа Херцога», - говорится в сообщении.

Министр сделал запись в памятной книге в связи с кончиной экс-президента.

Р.Херцог скончался 10 января 2017 года после продолжительной болезни. Он являлся членом партии Христианско-Демократический союз и занимал пост федерального президента Германии с 1 июля 1994 по 30 июня 1999 годы.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕРМАНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]