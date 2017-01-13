В сирийской оппозиции заявили об определенных общих интересах с Турцией

У Турции и Сирии есть общие интересы, несмотря на нахождение армии этой страны на территории Сирии, заявил бывший генерал вооруженных сил Сирии Мустафа аль-Шейх, прибывший в Москву во главе делегации сирийской оппозиции.

"Что касается нахождения турецкой армии на территории Сирии, то есть определенные общие интересы между нами и Турцией, есть определенное совпадение интересов между нашим народом и народом Турции",- сказал он, комментируя вопрос о нахождении турецкой армии на территории страны.