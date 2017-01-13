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Регион 13.01.2017 14:27

В сирийской оппозиции заявили об определенных общих интересах с Турцией

У Турции и Сирии есть общие интересы, несмотря на нахождение армии этой страны на территории Сирии, заявил бывший генерал вооруженных сил Сирии Мустафа аль-Шейх, прибывший в Москву во главе делегации сирийской оппозиции.

"Что касается нахождения турецкой армии на территории Сирии, то есть определенные общие интересы между нами и Турцией, есть определенное совпадение интересов между нашим народом и народом Турции",- сказал он, комментируя вопрос о нахождении турецкой армии на территории страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ТУРЦИЯ, ИНТЕРЕСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]