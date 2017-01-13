Миссия МАГАТЭ оценит безопасность Белорусской АЭС

Белоруссия примет SEED-миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с 16 по 20 января, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики.

"В период с 16 по 20 января 2017 года в Республике Беларусь состоится миссия МАГАТЭ по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий с целью анализа соответствия проектных параметров площадки для Белорусской АЭС (миссия SEED)", - сообщили в Минэнерго.

В состав миссии вошли ведущие международные эксперты МАГАТЭ из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии.

Решение о проведении миссии было принято белорусской стороной. Запрос на проведение миссии был направлен Белоруссией в МАГАТЭ в сентябре 2014 года.

Ранее в Минэнерго Белоруссии сообщили, что в 2017 году по запросу Минска состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ. Среди них миссии по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS). Будет также осуществлена подготовка к миссии по вопросам эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").