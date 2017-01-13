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СНГ 13.01.2017 14:02

Миссия МАГАТЭ оценит безопасность Белорусской АЭС

Белоруссия примет SEED-миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) с 16 по 20 января, сообщила в пятницу пресс-служба министерства энергетики.

"В период с 16 по 20 января 2017 года в Республике Беларусь состоится миссия МАГАТЭ по оценке безопасности площадки и проекта с учетом внешних воздействий с целью анализа соответствия проектных параметров площадки для Белорусской АЭС (миссия SEED)", - сообщили в Минэнерго.

В состав миссии вошли ведущие международные эксперты МАГАТЭ из США, Польши, Франции, Венгрии, Турции, Румынии.

Решение о проведении миссии было принято белорусской стороной. Запрос на проведение миссии был направлен Белоруссией в МАГАТЭ в сентябре 2014 года.

Ранее в Минэнерго Белоруссии сообщили, что в 2017 году по запросу Минска состоится ряд оценочных миссий МАГАТЭ. Среди них миссии по аварийной готовности (EPREV), государственной системе учета и контроля ядерных материалов (ISSAS). Будет также осуществлена подготовка к миссии по вопросам эксплуатационной безопасности (Pre-OSART) и миссии по оценке национальной инфраструктуры ядерной энергетики (миссия INIR).

Белорусская АЭС возводится в Островецком районе Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Пуск первого энергоблока запланирован на 2019 год. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, АЭС, МАГАТЭ, ИНСПЕКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]