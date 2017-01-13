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СНГ 13.01.2017 14:16

Прощание с журналистами Первого канала и НТВ, погибшими при катастрофе Ту-154, пройдет 16 января

Гражданская панихида по погибшим при крушении самолета Ту-154 над Черным морем журналистам Первого канала и НТВ состоится 16 января в телецентре "Останкино", сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь телецентра Денис Назаров.

"Панихида по погибшим журналистам пройдет в понедельник с 10:00 до 11:30 в телецентре "Останкино", - сказал Д.Назаров в пятницу.

25 декабря 2016 года самолет Минобороны РФ Ту-154 потерпел крушение вблизи Сочи. Погибли 92 человека.

Воздушное судно направлялось в Сирию на авиабазу Хмеймим. На борту находились артисты ансамбля песни и пляски имени Анатолия Александрова, журналисты, общественные деятели, включая руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова, глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка - Доктор Лиза, а также сотрудники Минобороны России.

Расследование причин крушения самолета продолжается.

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Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ЖУРНАЛИСТЫ, ПРОЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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