Азербайджан и Катар обсуждают создание совместного инвестфонда

Азербайджан и Катар обсуждают создание совместного инвестиционного фонда, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и посла Катара в Баку Юсифа бин Хасана аль-Саи.

"Стороны обсудили пути расширения экономических связей. Министр пригласил катарские компании к активному сотрудничеству, в том числе к деятельности на территории Сумгайытского химико-промышленного парка", - отмечается в сообщении.

Посол предложил провести в Баку Форум исламских стран в преддверии Исламских игр солидарности.

Министр отметил, что в ближайшее время в Баку пройдет первое заседание азербайджано-катарской межправительственной торгово-экономической и технической комиссии. Ш.Мустафаев также подчеркнул, что Азербайджан 11-14 февраля организует экспортную миссию в Катар.

А.Ахундов