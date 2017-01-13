Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

Финансы 13.01.2017 13:33

Азербайджан и Катар обсуждают создание совместного инвестфонда

Азербайджан и Катар обсуждают создание совместного инвестиционного фонда, отмечается в сообщении министерства экономики Азербайджана.

Этот вопрос обсуждался на встрече министра экономики Азербайджана Шахина Мустафаева и посла Катара в Баку Юсифа бин Хасана аль-Саи.

"Стороны обсудили пути расширения экономических связей. Министр пригласил катарские компании к активному сотрудничеству, в том числе к деятельности на территории Сумгайытского химико-промышленного парка", - отмечается в сообщении.

Посол предложил провести в Баку Форум исламских стран в преддверии Исламских игр солидарности.

Министр отметил, что в ближайшее время в Баку пройдет первое заседание азербайджано-катарской межправительственной торгово-экономической и технической комиссии. Ш.Мустафаев также подчеркнул, что Азербайджан 11-14 февраля организует экспортную миссию в Катар.

А.Ахундов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАТАР, ИНВЕСТФОНД


Похожие новости


Баку и Доха обсуждают вопросы двустороннего военного сотрудничества Баку и Доха могут подписать соглашение о регулировании трудовой деятельности Глава МИД Азербайджана попрощался с послом Катара Президент Алиев утвердил состав азербайджано-катарской МПК по экономическому сотрудничеству Главы МИД Азербайджана и Катара обсудили перспективы двустороннего сотрудничества Глава МИД Азербайджана едет в Катар

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]