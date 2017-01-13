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Дальнее зарубежье 13.01.2017 13:43

В Австралии министр ушел в отставку из-за поездок за счет государства

Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли совершила несколько служебных поездок, в ходе которых, как выяснилось, она занималась не государственными делами, а поисками недвижимости на курорте Голд-Кост в штате Квинсленд.

После разгоревшегося скандала она приняла решение покинуть министерский пост, сообщает BBC. Премьер-министр Малколм Тернбулл в пятницу заявил, что принял отставку С.Ли.

"Австралийцы вправе рассчитывать на то, что политики бережно тратят деньги налогоплательщиков и в любое время гарантируют, что их рабочие расходы эффективны, а государственные ресурсы используются этично", - сказал глава австралийского правительства.

Подобные скандалы не раз случались в Австралии в последние годы. По этой причине премьер-министр решил создать независимый орган, который должен наблюдать за расходами парламентариев.

Сама С.Ли говорила, что не планировала заранее приобретение недвижимости на курорте, когда собиралась в поездку в мае 2015 года. В итоге она решила совершить сделку в инвестиционных целях на сумму 795 тыс. австралийских долларов ($585 тыс.).

В заявлении об отставке С.Ли подчеркнула, что старалась дотошно следовать правилам и этическим нормам. Тем не менее она решила уйти, поскольку скандал ударил по правительству и вызвал раздражение в обществе.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, МИНИСТР, УВОЛЬНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]