Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

Регион 13.01.2017 13:47

Турецкий парламент одобрил ключевые статьи законопроекта, дающего дополнительные полномочия Эрдогану

Депутаты парламента Турции в ночь на пятницу одобрили три ключевые статьи законопроекта о поправках в конституцию, которые расширяют полномочия президента, сообщает агентство ЭФЭ.

В частности, речь идет о том, чтобы дать возможность главе государства издавать указы, не вынося их на рассмотрение парламента. Президент также сможет самостоятельно назначать вице-президентов, министров и других высокопоставленных официальных лиц. Кроме того, президент, в соответствии с одобренными статьями, получит право передавать на рассмотрение конституционного суда законы, принимаемые парламентом. 12 из 15 членов этого суда президент Турции сможет назначать лично.

Также президенту будет разрешено во время пребывания на этом посту оставаться и лидером своей политической партии.

В случае если парламент одобрит законопроект, он будет вынесен на общенациональный референдум. На данный момент депутаты утвердили 8 из 18 статей законопроекта. Противники внесения поправок в конституцию отмечают, что такие модификации дадут слишком большие полномочия президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Парламент Турции рассмотрит вопрос о расширении полномочий президента страны Парламентский комитет в Турции одобрил поправки к конституции о расширении полномочий президента В Турции задержали вице-спикера парламента от прокурдской партии Прокурдские парламентарии в Турции решили бойкотировать работу в парламенте Глава Европарламента встревожен действиями турецких властей в отношении прокурдских политиков Парламент Турции ратифицировал соглашение о нормализации отношений с Израилем

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]