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Дальнее зарубежье 13.01.2017 14:43

Иракские войска ведут бои против террористов на территории университета Мосула

Иракские военные вошли на территорию университета Мосула, удерживаемую боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в пятницу агентство АП.

По его информации, иракской армии удалось взять утром в пятницу под контроль часть территории университетского комплекса, расположенного в восточной части Мосула.

Университет Мосула считается одним из стратегически важных объектов в городе.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно теряют контроль над районами в восточной части города.

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Тэги: ИРАК, МОСУЛ, УНИВЕРСИТЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]