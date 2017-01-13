Иракские войска ведут бои против террористов на территории университета Мосула

Иракские военные вошли на территорию университета Мосула, удерживаемую боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), сообщает в пятницу агентство АП.

По его информации, иракской армии удалось взять утром в пятницу под контроль часть территории университетского комплекса, расположенного в восточной части Мосула.

Университет Мосула считается одним из стратегически важных объектов в городе.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освободить Мосул от ИГ. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление, но постепенно теряют контроль над районами в восточной части города.