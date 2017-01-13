Компьютеры правительства Германии подвергаются хакерским атакам около 20 раз в день - СМИ

Хакеры атакуют компьютерные системы кабинета министров ФРГ в среднем 20 раз в день, пишет в пятницу немецкая газета "Бильд".

Такие данные издание приводит, ссылаясь на ответ германского правительства на парламентский запрос со стороны фракции "Левые".

При этом в докладе указывается на возможные попытки вербовки депутатов бундестага, которые, предположительно, предпринимаются "российскими шпионами".

Помимо правительства ФРГ, мишенью хакерских атак часто становится Бундесвер, отмечает "Бильд".