В Турции прошла встреча более 30 сирийских оппозиционных групп - глава делегации, прибывшей в Москву

Прошедшие в Анкаре консультации на уровне экспертов и представителей сирийской оппозиции объединили 32 группы оппозиционеров, они договорились о режиме прекращения огня на 10 дней, заявил бывший генерал вооруженных сил Сирии Мустафа аль-Шейх, прибывший в Москву во главе делегации сирийской оппозиции.

"В Анкаре собирались представители 32 группировок в Сирии, они должны определить, будет ли выполняться режим прекращения огня в течение 10 дней, затем они определят свою позицию по Астане", - сказал он журналистам.

При этом М.аль-Шейх упомянул о попытках сорвать назначенные на 23 января переговоры в Астане.

"Предпринимаются большие усилия по срыву конференции в Астане", - сказал он.