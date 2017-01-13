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СНГ 13.01.2017 15:16

В Турции прошла встреча более 30 сирийских оппозиционных групп - глава делегации, прибывшей в Москву

Прошедшие в Анкаре консультации на уровне экспертов и представителей сирийской оппозиции объединили 32 группы оппозиционеров, они договорились о режиме прекращения огня на 10 дней, заявил бывший генерал вооруженных сил Сирии Мустафа аль-Шейх, прибывший в Москву во главе делегации сирийской оппозиции.

"В Анкаре собирались представители 32 группировок в Сирии, они должны определить, будет ли выполняться режим прекращения огня в течение 10 дней, затем они определят свою позицию по Астане", - сказал он журналистам.

При этом М.аль-Шейх упомянул о попытках сорвать назначенные на 23 января переговоры в Астане.

"Предпринимаются большие усилия по срыву конференции в Астане", - сказал он.

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Тэги: СИРИЯ, ОППОЗИЦИЯ, ГРУППЫ, ПЕРЕМИРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]