Бывший британский разведчик Кристофер Стил, составивший "досье" на избранного президента США Дональда Трампа, до этого собирал данные о коррупции в ФИФА, пишет в пятницу газета "Вашингтон пост".

По ее данным, фирму К.Стила Orbis Business Intelligence в 2009 году наняла Английская федерация футбола с целью расследовать предполагаемые случаи коррупции в ФИФА.

В 2010 году К.Стил встречался с сотрудниками подразделения ФБР по борьбе с организованной преступностью в Евразии. Издание предполагает, что во время этой встречи он передал бюро подготовленный им доклад, который повлек за собой громкое расследование в отношении руководства ФИФА.

"Вашингтон пост" пишет, что именно благодаря досье на ФИФА К.Стил зарекомендовал себя как надежный источник, и поэтому его доклад о якобы существующем компромате российских спецслужб на Д.Трампа некоторые представители американского разведсообщества посчитали достойным внимания.