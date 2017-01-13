Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $277

Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 декабря 2016 года составляет 494,3 манат ($276,6 по текущему курсу – ИФ-Аз), что на 7% больше показателя аналогичного периода 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
При этом наиболее высокий размер заработной платы зафиксирован у работников добывающей сферы, финансово-страховой деятельности, информации и связи, в сферах профессиональной, научной и технической деятельности, строительстве.
По данным статистики, общее число наемных работников, занятых в экономической сфере Азербайджана, по состоянию на 1 декабря 2016 года составило 1 млн 514,4 тыс. человек. Из них 889,5 тыс. человек составили лица, работающие в государственном секторе экономики, 624,9 тыс. человек – в частном.
При этом 22,2% работников заняты в сфере образования, 19,2% - торговле, ремонте автотранспортных средств, 13,0% - промышленности, 8,8% - социальных и медицинских услуг, оказываемых населению, 7,1% - госуправлении и обороне, 6,0%, - строительстве, 4,6% - транспорта и складского хозяйства, 3,6% - профессиональной, научной и технической деятельности, 3,1% - сельского, лесного и рыбного хозяйства, 1,7% - финансовой и страховой деятельностью, 10,7% - прочих сферах экономики.
Р.Бабаев
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