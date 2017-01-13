Премьер Армении заявил о тяжелой ситуации в экономике страны

Премьер-министр Армении Карен Карапетян назвал неудовлетворительной ситуацию в армянской экономике.

"Да, я и сегодня говорю, что экономика находится в тяжелом положении. Существующая экономическая ситуация нас не удовлетворяет", - сказал К.Карапетян на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, нет возможности изменить ситуацию за один день.

"Наша задача заключается в том, чтобы наши граждане почувствовали, что мы идем по правильному пути. Скажу более - мы идем по правильному пути развития", - отметил премьер Армении.