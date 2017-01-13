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Регион 13.01.2017 14:44

Премьер Армении заявил о тяжелой ситуации в экономике страны

Премьер-министр Армении Карен Карапетян назвал неудовлетворительной ситуацию в армянской экономике.

"Да, я и сегодня говорю, что экономика находится в тяжелом положении. Существующая экономическая ситуация нас не удовлетворяет", - сказал К.Карапетян на пресс-конференции в пятницу.

По его словам, нет возможности изменить ситуацию за один день.

"Наша задача заключается в том, чтобы наши граждане почувствовали, что мы идем по правильному пути. Скажу более - мы идем по правильному пути развития", - отметил премьер Армении.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕМЬЕР, ЭКОНОМИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]