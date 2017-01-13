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Карабахский конфликт 13.01.2017 14:51

ВАК выразил протест в связи с участием карабахских КВНщиков на фестивале в Сочи

Всероссийский Азербайджанский конгресс (ВАК) выразил протест в связи с участием командами КВН, представляющими сепаратистский режим Нагорного Карабаха, на фестивале в Сочи.

Команды КВН «С хлебом и солью» и «DeleYaman», представляющие самопровозглашенный режим в Нагорном Карабахе приглашены на 28-ой международный фестиваль международного союза «Клуба веселых и находчивых» и творческого объединения «АМИК» в Сочи, который проходит 10-23 января.

"Карабах - неотъемлемая часть Азербайджана, на территории которого создано квазигосударство «НКР». Ни одна страна мира «НКР» не признает и потому приглашение команд на фестиваль вызвало бурю негодования, как в Азербайджане, так и среди азербайджанцев, проживающих в России. В этой связи, ВАК от имени всей азербайджанской диаспоры РФ выражает свой протест", - отмечается в заявлении Конгресса.

В ВАК считают, что участие этих команд на фестивале КВН и пересечение ими границы РФ является грубым нарушением закона «О государственной границе Российской Федерации». "Всероссийский Азербайджанский Конгресс призывает соответственные структуры предпринять меры по пресечению разжигания межэтнической розни. ВАК призывает все государственные и общественные организации РФ не допускать различного рода действия, которые могут привести к обострению межнациональных отношений в России", - подчеркивается в заявлении.

Ранее в пятницу, МИД Азербайджана выразил недовольство приглашением карабахских КВНщиков на фестиваль в Сочи. Внешнеполитическое ведомство расценило этот шаг, как поддержку агрессии и оккупации территорий Азербайджана, кровавой этнической чистки, совершенной Арменией на азербайджанских территориях, а также пропаганде и поощрения сепаратизма.

Ф.Исазаде

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Тэги: ВАК, КВН, ПРОТЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]