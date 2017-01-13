Арестованному в США топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы

Топ-менеджер германского автоконцерна Volkswagen AG Оливер Шмидт, арестованный в США по подозрению в причастности к скандалу с занижением показателей выброса вредных газов, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 169 лет, сообщает Deutsche Welle.
Окружной суд Детройта, куда перевезли О.Шмидта после задержания во Флориде, в четверг оставил его под арестом, отказав в освобождении под залог. Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью обмана властей США.
О.Шмидт возглавлял инженерный и экологический отдел американского подразделения Volkswagen в 2014-2015 годах.
Помимо него, власти США обвиняют в причастности к "дизельгейту" еще пятерых топ-менеджеров VW: Хайнца-Якоба Нойссера, Йенса Хадлера, Ричахарда Доренкампа, Бернда Готтвайса и Юргена Петера. Однако все они находятся в Германии, и американские власти сомневаются, что им удастся добиться их экстрадиции.
Ранее власти США арестовали инженера Volkswagen Джеймса Ляна, проработавшего в компании два десятилетия. Он признал свою вину, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.
Скандал вокруг Volkswagen разразился в сентябре 2015 года, после того как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в 40 раз в отдельных случаях. Компания зарезервировала на судебные расходы почти $21 млрд.
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