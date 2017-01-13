Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

Дальнее зарубежье 13.01.2017 14:56

Арестованному в США топ-менеджеру Volkswagen грозит 169 лет тюрьмы

Топ-менеджер германского автоконцерна Volkswagen AG Оливер Шмидт, арестованный в США по подозрению в причастности к скандалу с занижением показателей выброса вредных газов, может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 169 лет, сообщает Deutsche Welle.

Окружной суд Детройта, куда перевезли О.Шмидта после задержания во Флориде, в четверг оставил его под арестом, отказав в освобождении под залог. Ему предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью обмана властей США.

О.Шмидт возглавлял инженерный и экологический отдел американского подразделения Volkswagen в 2014-2015 годах.

Помимо него, власти США обвиняют в причастности к "дизельгейту" еще пятерых топ-менеджеров VW: Хайнца-Якоба Нойссера, Йенса Хадлера, Ричахарда Доренкампа, Бернда Готтвайса и Юргена Петера. Однако все они находятся в Германии, и американские власти сомневаются, что им удастся добиться их экстрадиции.

Ранее власти США арестовали инженера Volkswagen Джеймса Ляна, проработавшего в компании два десятилетия. Он признал свою вину, и теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Скандал вокруг Volkswagen разразился в сентябре 2015 года, после того как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в 40 раз в отдельных случаях. Компания зарезервировала на судебные расходы почти $21 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, VOLKSWAGEN, ДИРЕКТОР, АРЕСТ


Похожие новости


VW близок к урегулированию последствий "дизельгейта" в США, сумма штрафов составит $4,3 млрд

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]