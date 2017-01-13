Ранее судимый житель Азербайджана задержан при продаже автомата «Калашников»

Правоохранительные органы Азербайджана задержали Зейналабдина Азимова при попытке сбыта им оружия, сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

«Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Азербайджана и Зангиланского РОП задержали ранее судимого жителя Кяльбаджарского района Зейналабдина Азимова во время продажи им в Гяндже автомата «Калашникова» и 17 патронов к нему», - говорится в сообщении.

З.Азимов пытался продать оружие за 2 тыс. манатов.

Р.Бабаев