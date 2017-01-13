В ЕС приветствуют любую инициативу по сирийскому урегулированию, в том числе, встречу в Астане - источник

Встреча в Астане по Сирии - важный этап с целью попытаться собрать всех участников процесса, заявил в пятницу на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС.

"Я не знаю, кто поедет в Астану. В любом случае, это стране-хозяйке, организующей конференцию, решать, кого приглашать", - сказал источник в пятницу журналистам, добавив, что проходят координационные совещания между высокими должностными лицами вовлеченных в этот процесс стран - России, Турции и Ирана.

"Посмотрим, как будут развиваться события. Все будет, разумеется, зависеть от повестки и предстоящего развития (ситуации - ИФ)", - считает европейский чиновник.

Функционер ЕС отметил, что в ЕС "могут только приветствовать любую инициативу, имеющую результатом окончательное прекращение военных действий, что позволит нам доставлять гуманитарную помощь".

При этом он счел необходимым подчеркнуть, что официальное возобновление переговоров под эгидой ООН состоится в начале февраля, о чем уже было объявлено.