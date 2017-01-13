Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 15 Янв 16 Янв

СНГ 13.01.2017 15:47

В ЕС приветствуют любую инициативу по сирийскому урегулированию, в том числе, встречу в Астане - источник

Встреча в Астане по Сирии - важный этап с целью попытаться собрать всех участников процесса, заявил в пятницу на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС.

"Я не знаю, кто поедет в Астану. В любом случае, это стране-хозяйке, организующей конференцию, решать, кого приглашать", - сказал источник в пятницу журналистам, добавив, что проходят координационные совещания между высокими должностными лицами вовлеченных в этот процесс стран - России, Турции и Ирана.

"Посмотрим, как будут развиваться события. Все будет, разумеется, зависеть от повестки и предстоящего развития (ситуации - ИФ)", - считает европейский чиновник.

Функционер ЕС отметил, что в ЕС "могут только приветствовать любую инициативу, имеющую результатом окончательное прекращение военных действий, что позволит нам доставлять гуманитарную помощь".

При этом он счел необходимым подчеркнуть, что официальное возобновление переговоров под эгидой ООН состоится в начале февраля, о чем уже было объявлено.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, СИРИЯ, АСТАНА


Похожие новости


Франция, Италия, Германия, Великобритания, США и ЕС призвали группировки в Сирии прекратить сотрудничество с "Джабхат ан-Нусрой" В Еврокомиссии выделяют сирийский аспект визита Эрдогана в Россию Глава Евросовета прогнозирует новый исход беженцев из Сирии Все стороны кризиса в Сирии должны участвовать в процессе урегулирования - Могерини Военное вмешательство России в сирийский кризис вызывает ряд опасений - Могерини Туск не исключает возможности развязывания в Сирии глобального конфликта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]