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Регион 13.01.2017 16:01

В Грузии после раскола в партии Саакашвили фракция парламентского меньшинства сменила название

Фракция меньшинства "Национальное движение" в парламенте Грузии сменила название и стала "Европейской Грузией".

Как сообщил в пятницу журналистам один из членов парламентской фракции Гиги Церетели, после выхода накануне из оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) большой группы ее лидеров встал вопрос о технических изменениях во фракции меньшинства в парламенте.

"Как известно, 21 из 27 депутатов, прошедших в парламент по списку "Единого национального движения" вчера покинули эту партию и, соответственно, в повестку дня встал вопрос о переименовании парламентской фракции "Национальное движение". Избран и новый председатель фракции Серго Ратиани", - сказал Г.Церетели.

Он не стал комментировать вопрос, смогут ли депутаты, оставшиеся в ЕНД, сформировать свою фракцию в парламенте.

Между тем, по информации грузинских СМИ, вопрос может решиться положительно, если один из 150 депутатов присоединится к группе представляющих в парламенте ЕНД.

Как уже сообщалось, накануне из ЕНД вышли 59 лидеров, членов политсовета и региональных руководителей, требовавших отстранения от руководства ЕНД ее неформального лидера, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Оставшиеся в партии его сторонники намерены 20 января провести партийный съезд.

В комментарии в соцсетях М.Саакашвили заявил, что с уходом из ЕНД "группы отщепенцев закончилось правление в партии лузеров".

"Партия сегодня сильна, как никогда, и в этом все убедятся на съезде 20 января", - написал М.Саакашвили.

На состоявшихся в октябре прошлого года парламентских выборах в Грузии партия ЕНД получила 27 из 150 депутатских мандатов. В поражении на выборах М.Саакашвили обвинил руководство партии.

Между тем, по мнению грузинских экспертов, ЕНД получила бы в парламенте гораздо больше депутатских мандатов, если бы не вмешательство в предвыборный процесс М.Саакашвили. За два дня до выборов он публично заявил, что в день выборов он прибудет в Грузию, и все население будет радостно встречать его. Грузинские эксперты считают, что именно это заявление отпугнуло многих избирателей от ЕНД.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПАРТИЯ, ФРАКЦИЯ, НАЗВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]