Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник

Объявленный в 2017 году в Азербайджане Год Исламской солидарности является логическим продолжением Года мультикультурализма, считает госсоветник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдулла.
В Азербайджане 2016 год был объявлен Годом мультикультурализма.
"Понятие "Исламская солидарность" не ограничивается солидарностью исключительно внутри исламского мира, а охватывает также обеспечение гармонии между исламскими государствами и всем остальным мировым сообществом", - подчеркнул К.Абдулла в пятницу на пресс-конференции.
По его словам, идея исламской солидарности несет в себе несколько смысловых нагрузок. «Во-первых, это развитие солидарности внутри исламского мира – между исламскими государствами. Во-вторых, обеспечение гармонии между исламским миром и остальным мировым сообществом, другими мировыми конфессиями», - сказал он.
Госсоветник подчеркнул, что Азербайджан по праву сегодня считается центром создания солидарности между исламским и всем остальным миром. «Это политико-идеологический шаг имеет несомненную важность для всего мира», - отметил К.Абдулла.
Он назвал успешным итоги Года мультикультурализма в Азербайджане.
«Самым важным фактором, обеспечившим это, стало тесное участие всего народа в достижении поставленных задач. Все государственные структуры и ведомства сделали все необходимое, чтобы Азербайджан показал себя на самом высоком уровне во всех сферах в общемировом масштабе. Мы свободно говорили об азербайджанском мультикультурализме, о реалиях Азербайджана в различных странах, пропагандируя правду о нашем государстве», - отметил госсоветник.
По его словам, в университетах 15 стран преподается предмет «Азербайджанский мультикультурализм», во многих регионах Азербайджана организованы летние и зимние школы мультикультурализма.
Р.Бабаев
Партнерство Азербайджана и Турции обеспечивает стабильность в регионе – Алиев
Президент Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны
ВАК выразил протест в связи с участием карабахских КВНщиков на фестивале в Сочи
ГТК Азербайджана увеличил в 2016г перечисления налогов и пошлин в госбюджет на 44%
Азербайджан и Катар обсуждают создание совместного инвестфонда
Введение свободного плавающего курса позволит повысить финансовую стабильность в Азербайджане - SIR
Ранее судимый житель Азербайджана задержан при продаже автомата «Калашников»
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $277
Таможенники Азербайджана пресекли попытку вывоза незадекларированных около 3 млн российских рублей
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
В ЕС приветствуют любую инициативу по сирийскому урегулированию, в том числе, встречу в Астане - источник
Автор "досье" на Трампа в 2009 году собирал информацию о коррупции в ФИФА и передал ее ФБР
В Турции прошла встреча более 30 сирийских оппозиционных групп - глава делегации, прибывшей в Москву
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог