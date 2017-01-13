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13.01.2017 15:29

Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник

Объявленный в 2017 году в Азербайджане Год Исламской солидарности является логическим продолжением Года мультикультурализма, считает госсоветник Азербайджана по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии Кямал Абдулла.

В Азербайджане 2016 год был объявлен Годом мультикультурализма.

"Понятие "Исламская солидарность" не ограничивается солидарностью исключительно внутри исламского мира, а охватывает также обеспечение гармонии между исламскими государствами и всем остальным мировым сообществом", - подчеркнул К.Абдулла в пятницу на пресс-конференции.

По его словам, идея исламской солидарности несет в себе несколько смысловых нагрузок. «Во-первых, это развитие солидарности внутри исламского мира – между исламскими государствами. Во-вторых, обеспечение гармонии между исламским миром и остальным мировым сообществом, другими мировыми конфессиями», - сказал он.

Госсоветник подчеркнул, что Азербайджан по праву сегодня считается центром создания солидарности между исламским и всем остальным миром. «Это политико-идеологический шаг имеет несомненную важность для всего мира», - отметил К.Абдулла.

Он назвал успешным итоги Года мультикультурализма в Азербайджане.

«Самым важным фактором, обеспечившим это, стало тесное участие всего народа в достижении поставленных задач. Все государственные структуры и ведомства сделали все необходимое, чтобы Азербайджан показал себя на самом высоком уровне во всех сферах в общемировом масштабе. Мы свободно говорили об азербайджанском мультикультурализме, о реалиях Азербайджана в различных странах, пропагандируя правду о нашем государстве», - отметил госсоветник.

По его словам, в университетах 15 стран преподается предмет «Азербайджанский мультикультурализм», во многих регионах Азербайджана организованы летние и зимние школы мультикультурализма.

Р.Бабаев

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Тэги: МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛИЗМ, ИСЛАМ, СОЛИДАРНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]