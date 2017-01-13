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Дальнее зарубежье 13.01.2017 16:13

Снежная буря привела к серьезным заторам на дорогах на юге Германии

Федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Бавария оказались затронуты снежной бурей, которая обрушилась на южную часть Германии, сообщает в пятницу германская телерадиокомпания АРД.

Из-за непогоды на дорогах образовались серьезные пробки, часть домов осталась без электричества.

Кроме того, в связи с сильным снегопадом были отменены более 100 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне. О том, когда авиасообщение будет возобновлено, пока не сообщается.

Помимо Германии, стихия также затронула Францию, Бельгию, Польшу, Грецию и некоторые другие европейские страны.

В частности, во Франции из-за бури были обесточены около 237 тыс. жилых домов и 1 тыс. человек понадобилась эвакуация. Между тем, в Бельгии власти объявили об угрозе наводнений.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, НЕПОГОДА, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]