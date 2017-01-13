Президент Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в пятницу с новым пограничным сторожевым кораблем и введенной в эксплуатацию новой спецтехникой в судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны при Государственной пограничной службе (ГПС), сообщает сайт главы государства.

Президент Алиев ознакомился с техническими показателями сторожевых судов Береговой охраны ГПС, а также поинтересовался условиями, созданными на новом сторожевом судне типа «Туфан».

Кроме того, глава государства заложил фундамент нового сторожевого корабля типа «Туфан», которое будет построено в судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны.

Президент и.Алиев также ознакомился с автотранспортными средствами и прочей спецтехникой.

Н.Аббасова