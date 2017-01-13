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Внешняя политика 13.01.2017 15:46

Президент Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился в пятницу с новым пограничным сторожевым кораблем и введенной в эксплуатацию новой спецтехникой в судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны при Государственной пограничной службе (ГПС), сообщает сайт главы государства.

Президент Алиев ознакомился с техническими показателями сторожевых судов Береговой охраны ГПС, а также поинтересовался условиями, созданными на новом сторожевом судне типа «Туфан».

Кроме того, глава государства заложил фундамент нового сторожевого корабля типа «Туфан», которое будет построено в судостроительном и ремонтном центре Береговой охраны.

Президент и.Алиев также ознакомился с автотранспортными средствами и прочей спецтехникой.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, СУДНО, ОЗНАКОМЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]