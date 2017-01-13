Партнерство Азербайджана и Турции обеспечивает стабильность в регионе – Алиев

Азербайджано-турецкое партнерство служит установлению мира и стабильности в регионе, уверен президент Ильхам Алиев.

И.Алиев поздравил в пятницу своего турецкого коллегу Р.Т.Эрдогана с 25-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Турцией.

«Отношения, построенные на дружбе и братстве, достигли нашими совместными усилиями уровня стратегического партнерства. Азербайджано-турецкое партнерство служит благополучию наших народов, процветанию стран, установлению мира и стабильности в регионе»,- говорится в послании И.Алиева.

Глава государства выразил уверенность, что азербайджано-турецкое единство и солидарность и впредь будет укрепляться и расширяться согласно интересам народов двух стран.

И.Алиев подчеркнул, что Турция является первой страной, с которой Азербайджан построил дипломатические отношения после обретения независимости.

Ф.Исазаде