Недвижимость на первичном рынке в Баку в 2017г подорожает - исследование

Цены на первичном рынке недвижимости Баку в 2017 году вырастут, прогнозирует Центр стратегических исследований при группе компаний AS Group Investment.

«Укрепление доллара уже свело к минимуму маржу строительных компаний и оставило перед ними два выбора: снизить качество строительства или повысить цены. Строительные компании, предпочитающие имидж надежного и качественного девелопера, несмотря на жесткую конкуренцию, и впредь будут склонны к повышению цен», - отмечается в исследовании.

Согласно данным центра, в проектах, строящихся в центре и близких к центру районах Баку, средняя стоимость одного квадратного метра к концу декабря составила 1,837 тыс. манатов.

«Рост цен наблюдается в некоторых проектах, находящихся на стадии завершения. В целом, рост цен в проектах, расположенных в центре города и близких к нему районах, составил 50-300 манатов за один квадратный метр», - сказано в исследовании.

Укрепление доллара по отношению к манату повышает расходы строительных компаний.

По оценкам экспертов центра, превращение доллара в более привлекательный инвестиционный инструмент ограничивает приток денег на рынок недвижимости. Кроме этого, факторами, негативно влияющими на спрос на рынке недвижимости, являются: уменьшение валютных поступлений в страну, в том числе из России, замедление ипотечной программы.

А.Ахундов