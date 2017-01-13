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Бизнес и законодательство 13.01.2017 15:56

Недвижимость на первичном рынке в Баку в 2017г подорожает - исследование

Цены на первичном рынке недвижимости Баку в 2017 году вырастут, прогнозирует Центр стратегических исследований при группе компаний AS Group Investment.

«Укрепление доллара уже свело к минимуму маржу строительных компаний и оставило перед ними два выбора: снизить качество строительства или повысить цены. Строительные компании, предпочитающие имидж надежного и качественного девелопера, несмотря на жесткую конкуренцию, и впредь будут склонны к повышению цен», - отмечается в исследовании.

Согласно данным центра, в проектах, строящихся в центре и близких к центру районах Баку, средняя стоимость одного квадратного метра к концу декабря составила 1,837 тыс. манатов.

«Рост цен наблюдается в некоторых проектах, находящихся на стадии завершения. В целом, рост цен в проектах, расположенных в центре города и близких к нему районах, составил 50-300 манатов за один квадратный метр», - сказано в исследовании.

Укрепление доллара по отношению к манату повышает расходы строительных компаний.

По оценкам экспертов центра, превращение доллара в более привлекательный инвестиционный инструмент ограничивает приток денег на рынок недвижимости. Кроме этого, факторами, негативно влияющими на спрос на рынке недвижимости, являются: уменьшение валютных поступлений в страну, в том числе из России, замедление ипотечной программы.

А.Ахундов

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Тэги: НЕДВИЖИМОСТЬ, РЫНОК, ЦЕНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]