Недвижимость на первичном рынке в Баку в 2017г подорожает - исследование

Цены на первичном рынке недвижимости Баку в 2017 году вырастут, прогнозирует Центр стратегических исследований при группе компаний AS Group Investment.
«Укрепление доллара уже свело к минимуму маржу строительных компаний и оставило перед ними два выбора: снизить качество строительства или повысить цены. Строительные компании, предпочитающие имидж надежного и качественного девелопера, несмотря на жесткую конкуренцию, и впредь будут склонны к повышению цен», - отмечается в исследовании.
Согласно данным центра, в проектах, строящихся в центре и близких к центру районах Баку, средняя стоимость одного квадратного метра к концу декабря составила 1,837 тыс. манатов.
«Рост цен наблюдается в некоторых проектах, находящихся на стадии завершения. В целом, рост цен в проектах, расположенных в центре города и близких к нему районах, составил 50-300 манатов за один квадратный метр», - сказано в исследовании.
Укрепление доллара по отношению к манату повышает расходы строительных компаний.
По оценкам экспертов центра, превращение доллара в более привлекательный инвестиционный инструмент ограничивает приток денег на рынок недвижимости. Кроме этого, факторами, негативно влияющими на спрос на рынке недвижимости, являются: уменьшение валютных поступлений в страну, в том числе из России, замедление ипотечной программы.
А.Ахундов
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