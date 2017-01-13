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Дальнее зарубежье 13.01.2017 16:03

Эрдоган исключает полный вывод турецких войск с Кипра

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что не считает возможным полный вывод турецких войск с Кипра, сообщают западные СМИ.

Президент отметил, что полный вывод турецкого контингента из северной части Кипра - "совершенно недопустим".

Со своей стороны, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис в пятницу заявил, что убежден в необходимости полного вывода турецких военных для успеха в процессе объединения острова.

В четверг сообщалось, что, по словам генсека ООН Антониу Гутерриша, Н.Анастасиадис и лидер турок-киприотов Мустафа Акынджи близки к достижению соглашения по объединению острова, но ключевые моменты остаются нерешенными.

"Мы подходим очень близко к урегулированию", - цитируют западные СМИ слова А.Гутерриша.

При этом А.Гутерриш пояснил, что остаются вопросы по проблеме исполнения соглашения, и какие "инструменты" будут разработаны для его поддержания.

Переговоры по Кипру стартовали в понедельник в Женеве.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция. В данный момент идут переговоры об объединении двух частей Кипра на основе федерации.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КИПР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]