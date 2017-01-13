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ТЭК 13.01.2017 16:09

Нефть дешевеет в пятницу и по итогам недели, Brent торгуется у $55,5 за баррель

Цены на нефть снижаются в пятницу и завершают неделю в минусе впервые с декабря, инвесторы ждут подтверждения сокращения добычи странами ОПЕК.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:49 опустилась на 96 центов, до $55,47 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к указанному времени на $0,56 (1,06%) - до $52,45 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 2,8%, как и WTI.

Большинство экспертов не ожидают существенных изменений котировок WTI на следующей неделе - 15 из 39 опрошенных Bloomberg аналитиков прогнозируют, что неделя станет для нефтяного рынка спокойной. Треть респондентов ставит на снижение цен, а 28% (11 человек) прогнозируют подъем стоимости топлива.

Ранее многие страны, участвующие в коллективном соглашении о сокращении добычи, заявили о выполнении договоренностей. В частности, Саудовская Аравия, по заявлению министра энергетики страны, понизила производство даже больше требуемого и добывает меньше 10 млн баррелей в сутки.

Однако, по мнению аналитиков Commerzbank, до выхода месячных данных о добыче эти заявления нельзя проверить.

С целью мониторинга добычи был основан специальный комитет, состоящий из представителей ОПЕК и других государств. Его первая встреча пройдет 21-22 января в Вене. Россия готова обсудить предложения Кувейта о мониторинге не только сокращения добычи нефти, но и экспорта, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

Между тем позитивным фактором для нефтяного рынка стали данные о том, что Китай увеличил в декабре импорт нефти до рекордных 8,56 млн баррелей в день. Темпы прироста поставок за год оказались рекордными за последние 6 лет и составили 13%.

В 2017 году подъем импорта, как ожидается, продолжится и может составить 5%.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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