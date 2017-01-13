ЕС выступает в поддержку переговорного процесса по Сирии под эгидой ООН и ведет консультации с заинтересованными странами - источник

Вопрос о Сирии, который в последний раз обсуждался в декабре прошлого года, в том числе на саммите ЕС, будет одним из главных пунктов повестки дня заседания Совета ЕС на уровне глав МИД 16 января, сообщил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный чиновник ЕС.

"С тех пор состоялось соглашение о прекращении огня. Совету Безопасности ООН оставалось только приветствовать усилия, предпринятые Турцией и Россией, чтобы положить конец насилию", - сказал собеседник СМИ в пятницу в Брюсселе.

Он отметил, что это событие предшествует возобновлению в начале февраля переговоров под эгидой ООН при участии спецпосланника генсека организации Стаффана де Мистуры.

ЕС, по словам источника, уже пытался установить в этом контексте контакты с заинтересованными сторонами, в частности, в течение недели состоялась серия двусторонних встреч ЕС с рядом стран, причастных к процессу сирийского урегулирования. Собеседник журналистов подчеркнул, что ЕС поддерживает переговорный процесс при участии ООН.

Все это, по его словам, выдвигает на первый план гуманитарную помощь и поддержку стабилизации обстановки, но, вместе с тем, ЕС всегда настаивал на возвращении к политическому контексту.

"Наш внутренний анализ ясно показывает нам, что до сих пор в Женеве не удалось примирить слишком расходящиеся мнения, в частности, что касается будущего Сирии", - констатировал функционер ЕС.

Он признал, что определять свое собственное будущее надлежит сирийцам, но ЕС хотел бы оказывать поддержку этому процессу.

"Мы хотим вести диалог с различными странами, чтобы в каком-то смысле прозондировать состояние их мыслей, что касается будущего страны, и попытаться сформировать консенсус по Сирии, на который все рассчитывают в конце процесса", - пояснил европейский чиновник.

По его мнению, "когда это станет более ясным, переходный период будет более легким".

Источник повторил, что с этой целью проводятся контакты с Ираном, Саудовской Аравией, ОАЭ, Египтом, Иорданией, Ливаном, Турцией, Катаром. "И мы также находимся в контакте с Россией", - добавил источник.

При этом он сообщил, что ЕС в продолжение Лондонской конференции по Сирии (февраль 2016 года), готовит Брюссельскую конференцию, которая состоится весной нынешнего года.

Все эти вопросы, отметил высокопоставленный чиновник ЕС, глава европейской дипломатии Федерика Могерини обсудит в понедельник с министрами иностранных дел стран Евросоюза, однако, уточнил он, многие аспекты будут зависеть от развития ситуации.