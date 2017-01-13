Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента была абсолютно чистой, но вмешательство России все равно имело место и ее нужно за это наказывать, пишет в пятницу издание "Ю-Эс-Эй тудей".

"Россия явно пыталась вмешаться в нашу политическую систему, тут двух мнений быть не может", - приводит газета слова П.Райана.

"Но Д.Трамп победил честно и справедливо, это была чистая и уверенная победа", - подчеркнул он.

П.Райан считает, что вмешательство России - не повод пытаться делегитимизировать победу Д.Трампа, но и оставлять это вмешательство без ответа было бы неправильным.

Он подчеркнул, что считает, что политика уходящего президента Барака Обамы в отношении России была слишком мягкой на протяжении всех восьми лет, и высказался за еще более жесткие санкции в отношении Москвы.