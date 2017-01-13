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Дальнее зарубежье 13.01.2017 16:42

Спикер Райан: Трамп выиграл "чисто", но Россию нужно жестко наказывать за попытки повлиять на выборы

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан считает, что победа Дональда Трампа на выборах президента была абсолютно чистой, но вмешательство России все равно имело место и ее нужно за это наказывать, пишет в пятницу издание "Ю-Эс-Эй тудей".

"Россия явно пыталась вмешаться в нашу политическую систему, тут двух мнений быть не может", - приводит газета слова П.Райана.

"Но Д.Трамп победил честно и справедливо, это была чистая и уверенная победа", - подчеркнул он.

П.Райан считает, что вмешательство России - не повод пытаться делегитимизировать победу Д.Трампа, но и оставлять это вмешательство без ответа было бы неправильным.

Он подчеркнул, что считает, что политика уходящего президента Барака Обамы в отношении России была слишком мягкой на протяжении всех восьми лет, и высказался за еще более жесткие санкции в отношении Москвы.

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Тэги: США, КОНГРЕСС, СПИКЕР, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]