ВС Армении сбросили на территорию Азербайджана кустарное взрывное устройство, заявляют в Баку

Подразделения Вооруженных сил Армении сбросили посредством беспилотного летательного аппарата (БПЛА) кустарное взрывное устройство на территорию вблизи линии противостояния армяно-азербайджанских войск на территории Товузского района Азербайджана, сообщает пресс-служба Минобороны.

"Приготовленное кустарным способом взрывное устройство было сброшено 12 января посредством БПЛА на территорию вблизи линии противостояния армяно-азербайджанских войск на госгранице на территории Товузского района Азербайджана",- говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

В Минобороны убеждены, что это очередная провокация, направленная на эскалацию напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе.

«Применение противником приготовленных кустарным способом взрывных устройств преследует цель нанести вред личному составу, дислоцированному на передовых позициях, а также мирному населению, проживающему на приграничных населенных пунктах»,- отмечает Минобороны.

Отмечается, взрывное устройство было оборудовано электродетонатором, взрывателем, множественными металлическими осколками и аккумулятором.

«Использование Ереваном запрещенных международными нормативными актами подобных приспособлений, в частности на азербайджано-армянской госгранице направлено на эскалацию напряженности, принуждение Азербайджана на принятие ответных мер с целью привлечения внимания членов военно-политического блока, в котором состоит Армения, на конфликт»,- отмечает Минобороны.

Министерство обороны возлагает ответственность за «возможные инциденты и их последствия на криминальный военно-политический режим Армении».

Ф.Исазаде