В ООН видят желание сторон переговоров по Кипру решить проблему

Стороны, участвующие в переговорах по объединению Кипра, стремятся решить проблемы, однако предстоят непростые переговоры, завил в пятницу специальный посланник ООН по Кипру Эспен Барт Эйде.

"Это будет непросто, однако воля (для решения проблемы - ИФ) присутствует", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Э.Б.Эйде пояснил, что представители обеих частей Кипра смогли сблизить позиции по пяти из шести пунктов, вынесенных на переговоры. Шестой пункт касается гарантий безопасности, и в его обсуждении участвуют не только киприоты, но и представители других стран, добавил он.

Спецпосланник пояснил, что стороны сформируют рабочие группы для продолжения на следующей неделе обсуждения остающихся разногласий. Потом, когда это потребуется, к переговорам вновь подключатся высшие руководители обеих частей Кипра.

Переговоры по Кипру стартовали в понедельник в Женеве.

Территориальный конфликт между греками-киприотами и турками-киприотами возник в 1974 году, когда правившие в Афинах "черные полковники" объявили об энозисе - присоединении Кипра к Греции. В ответ Анкара под предлогом защиты турецкого населения Кипра ввела армию на северную часть острова. Позже там была образована Турецкая республика Северного Кипра, которую в мире признает лишь Турция. В данный момент идут переговоры об объединении двух частей Кипра на основе федерации.