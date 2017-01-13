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Дальнее зарубежье 13.01.2017 17:20

Палестинцы на конференции в Париже будут настаивать на создании двух государств в границах 1967 года - генсек ООП

Палестинцы постараются убедить участников Международной министерской конференции в Париже в необходимости создать два государства в границах 1967 года, заявил генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Эрикат.

"В Париже мы постараемся убедить всех участников конференции, что необходимо создать два государства в Палестине с границами 1967 года", - сказал С.Эрикат журналистам в пятницу.

"Мы попытаемся договориться с представителями 77 государств. На конференции будут, в том числе, Россия, США и ЕС", - добавил он.

Также палестинский руководитель отметил, что недавно принятая резолюция СБ ООН 2234 по вопросу палестино-израильского урегулирования "очень важна и подтверждает право создания двух государств".

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Тэги: ПАЛЕСТИНА, КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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