Палестинцы на конференции в Париже будут настаивать на создании двух государств в границах 1967 года - генсек ООП

Палестинцы постараются убедить участников Международной министерской конференции в Париже в необходимости создать два государства в границах 1967 года, заявил генеральный секретарь Исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Эрикат.

"В Париже мы постараемся убедить всех участников конференции, что необходимо создать два государства в Палестине с границами 1967 года", - сказал С.Эрикат журналистам в пятницу.

"Мы попытаемся договориться с представителями 77 государств. На конференции будут, в том числе, Россия, США и ЕС", - добавил он.

Также палестинский руководитель отметил, что недавно принятая резолюция СБ ООН 2234 по вопросу палестино-израильского урегулирования "очень важна и подтверждает право создания двух государств".