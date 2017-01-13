Курс манат/доллар на выходные остался без изменений

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 января сохранил на уровне 1,7867 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Таким образом, курс маната к доллару на выходные остался без изменений.
Н.Аббасова
ВС Армении сбросили на территорию Азербайджана кустарное взрывное устройство, заявляют в Баку
Партнерство Азербайджана и Турции обеспечивает стабильность в регионе – Алиев
Президент Алиев ознакомился с новым пограничным сторожевым кораблем Береговой охраны
Предварительное расследование по около 5,5 тыс. уголовным делам завершено в 2016 году в Баку – прокурор столицы
Ранее судимый житель Азербайджана задержан при продаже автомата «Калашников»
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет около $277
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Команда Трампа готовит его телефонный разговор с Путиным
В Стамбуле обрушился многоэтажный жилой дом, двое погибли
Греции может потребоваться 4-й пакет помощи - глава Минфина Германии
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Срочные манатные вклады розничных клиентов ВТБ (Азербайджан) увеличились на 79%
Государственной Администрации Гражданской Авиации Азербайджанской Республики – 10 лет
Компания Bakcell провела учебно-просветительское мероприятие для родителей детей с ограниченными возможностями.
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии