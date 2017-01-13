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Социум 13.01.2017 17:21

Предварительное расследование по около 5,5 тыс. уголовным делам завершено в 2016 году в Баку – прокурор столицы

Около 5,5 тыс. уголовных дел были рассмотрены следственными органами Баку в 2016 году, заявил прокурор столицы Азиз Сеидов.

"В минувшем году в столице было завершено предварительное расследование по 5,481 тыс. уголовным делам. Из них 4,903 тыс. дел были расследованы органами внутренних дел, 578 – прокуратуры», - сказал А.Сеидов в пятницу на оперативном совещании по итогам работы органов прокуратуры Баку в минувшем году.

В отчетном году были раскрыты ряд убийств, совершенных при неопределенных обстоятельствах, в том числе убийства матери и сына Жанны и Александра Магеррамовых в Наримановском районе, Марьям Намед-заде в Насиминском районе, Кямрана Махмудова в Ясамальском районе, виновные в совершении этих преступлений были привлечены к уголовной ответственности.

На совещании было подчеркнуто, что в 2016 году по сравнению с 2015 годом, сократилось число преступлений, связанных с умышленными убийствами, покушениями на убийство, ограблениями, нераскрытыми ДТП со смертельными исходами, незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Кроме этого, сократилось количество дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом.

А.Сеидов добавил, что за допущенные грубые нарушения своих профессиональных обязательств 17 сотрудников органов городской прокуратуры были привлечены к административной ответственности, в том числе пять человек уволены из органов прокуратуры, один отстранен от занимаемой должности.

Р.Бабаев

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Тэги: БАКУ, ПРЕСТУПНОСТЬ, СТАТИСТИКА


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