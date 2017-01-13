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Дальнее зарубежье 13.01.2017 17:41

Жители Франции и Албании стали жертвами снежной бури в Европе

Снежная буря, обрушившаяся на ряд европейских стран, привела к гибели двух человек, сообщают в пятницу западные СМИ.

Одной из жертв непогоды стала жительница французской Ниццы. Женщина скончалась после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево.

Кроме того, в Албании в районе города Саранда погиб еще один человек.

Ранее сообщалось, что стихия затронула Германию, Францию, Бельгию, Польшу, Грецию и некоторые другие европейские страны.

В частности, во Франции из-за бури были обесточены около 330 тыс. жилых домов.

В свою очередь власти Бельгии объявили об угрозе наводнений.

Тем временем, в Германии в связи с сильным снегопадом были отменены более 100 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне.

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Тэги: ЕВРОПА, НЕПОГОДА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]