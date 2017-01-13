Жители Франции и Албании стали жертвами снежной бури в Европе

Снежная буря, обрушившаяся на ряд европейских стран, привела к гибели двух человек, сообщают в пятницу западные СМИ.
Одной из жертв непогоды стала жительница французской Ниццы. Женщина скончалась после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево.
Кроме того, в Албании в районе города Саранда погиб еще один человек.
Ранее сообщалось, что стихия затронула Германию, Францию, Бельгию, Польшу, Грецию и некоторые другие европейские страны.
В частности, во Франции из-за бури были обесточены около 330 тыс. жилых домов.
В свою очередь власти Бельгии объявили об угрозе наводнений.
Тем временем, в Германии в связи с сильным снегопадом были отменены более 100 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне.
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