Жители Франции и Албании стали жертвами снежной бури в Европе

Снежная буря, обрушившаяся на ряд европейских стран, привела к гибели двух человек, сообщают в пятницу западные СМИ.

Одной из жертв непогоды стала жительница французской Ниццы. Женщина скончалась после того, как на нее из-за сильного ветра упало дерево.

Кроме того, в Албании в районе города Саранда погиб еще один человек.

Ранее сообщалось, что стихия затронула Германию, Францию, Бельгию, Польшу, Грецию и некоторые другие европейские страны.

В частности, во Франции из-за бури были обесточены около 330 тыс. жилых домов.

В свою очередь власти Бельгии объявили об угрозе наводнений.

Тем временем, в Германии в связи с сильным снегопадом были отменены более 100 рейсов в аэропорту Франкфурта-на-Майне.