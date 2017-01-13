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Дальнее зарубежье 13.01.2017 18:20

Реакция США на кибератаки РФ будет иметь продолжение, обещают в Пентагоне

Уходящий глава Пентагона Эштон Картер заявил, что реакция США на кибератаки России - только начало, и в дальнейшем ожидаются другие действия американской администрации.

"Я считаю, что мы ответили на агрессию в отношении США. Однако я хочу сказать, что это только начало. Я полагаю, что это минимальные действия, а не потолок", - сказал Э.Картер в интервью американскому телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос о том, какие средства применят США, глава Минобороны ответил: "Наш полный набор".

"Не следует ограничиваться только ответом в киберпространстве, по факту, мы этого и не сделали", - пояснил Э.Картер.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ПЕНТАГОН, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]