Реакция США на кибератаки РФ будет иметь продолжение, обещают в Пентагоне

Уходящий глава Пентагона Эштон Картер заявил, что реакция США на кибератаки России - только начало, и в дальнейшем ожидаются другие действия американской администрации.

"Я считаю, что мы ответили на агрессию в отношении США. Однако я хочу сказать, что это только начало. Я полагаю, что это минимальные действия, а не потолок", - сказал Э.Картер в интервью американскому телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос о том, какие средства применят США, глава Минобороны ответил: "Наш полный набор".

"Не следует ограничиваться только ответом в киберпространстве, по факту, мы этого и не сделали", - пояснил Э.Картер.