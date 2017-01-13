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СНГ 13.01.2017 18:48

Минск готов к заседанию Контактной группы по Украине

Министерство иностранных дел Белоруссии готово к проведению первого в 2017 году заседания Трехсторонней контактной группы по Украине, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

"Готовы к проведению заседания Контактной группы, а также всех ее четырех рабочих подгрупп", - сказал Д.Мирончик.

Как сообщалось, заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины пройдет 16 января в Минске.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, ГРУППА, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]