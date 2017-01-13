Минск готов к заседанию Контактной группы по Украине

Министерство иностранных дел Белоруссии готово к проведению первого в 2017 году заседания Трехсторонней контактной группы по Украине, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" пресс-секретарь МИД Дмитрий Мирончик.

"Готовы к проведению заседания Контактной группы, а также всех ее четырех рабочих подгрупп", - сказал Д.Мирончик.

Как сообщалось, заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины пройдет 16 января в Минске.