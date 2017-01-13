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Дальнее зарубежье 13.01.2017 19:03

Власти Сербии выдвинули условия на случай отказа Франции экстрадировать бывшего премьера Косово

Правительство Сербии заявило, что будет игнорировать будущие запросы на экстрадицию со стороны Франции и других европейских стран, если Франция не выдаст Белграду бывшего главу правительства Косово Рамуша Харадиная, сообщает в пятницу агентство АП.

Это решение принято на специальном заседании сербского правительства, которое состоялось в пятницу

Накануне апелляционный суд французского города Кольмара распорядился выпустить Р.Харадиная из-под стражи в ожидании окончательного решения суда по его экстрадиции. У него изъят паспорт, два раза в неделю он должен отмечаться в полиции.

Президент Сербии Томислав Николич сказал сербской газете "Вечерне новости", что считает действия Франции знаком того, что суд откажет в экстрадиции бывшего премьера под давлением Европейского союза, который считает Р.Харадиная невиновным.

В свою очередь, Сербия уже передала Франции необходимые документы с требованием немедленной экстрадиции Р.Харадиная и в четверг направила в Париж дополнительные материалы по его делу.

Р.Харадинай был задержан в начале января в аэропорту Мюлуз-Фрайбург-Базель, который расположен во Франции. Задержание было проведено в соответствии с ордером, направленным в Интерпол властями Сербии, которые обвиняют Р.Харадиная в совершении военных преступлений против сербов в период конфликта в Косово в 1998-1999 гг. Белград потребовал от Франции выдать Р.Харадиная сербским властям для дальнейшего суда.

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Тэги: СЕРБИЯ, ФРАНЦИЯ, КОСОВО, ЭКСТРАДИЦИЯ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]