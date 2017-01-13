Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7867 EUR   1.897 RUR   0.0301 GBR   2.1739 TRY   0.4742

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.01 Brent   56.01

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Янв 17 Янв

Дальнее зарубежье 13.01.2017 19:39

В Эстонии открыт центр оборонных инвестиций

В Эстонии в пятницу в торжественной обстановке открыли центр оборонных инвестиций, целью которого является руководство поставками для Сил бороны и инфраструктурными проектами.

"Деятельность Центра призвана сделать процесс поставок более профессиональным и прозрачным, содействовать повышению оборонных возможностей," - подчеркнул в своем выступлении министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).

Он отметил, что пришедшее в конце 2016 года к власти правительство Эстонии заложило в государственный бюджет нынешнего года оборонные расходы в размере 2,2% от валового внутреннего продукта, что отвечает рекомендациям НАТО.

По его словам, за последние пять лет объем оборонных закупок увеличился в два раза и на них приходится около половины средств, выделяемых на оборонные цели.

"Если в 2010 году инвестиции в специальные средства обороны составляли 57,3 млн евро, то к 2020 году мы прогнозируем около 200 млн евро", - сообщил руководитель Центра Рауно Сирк (Rauno Sirk).

Если на инвестирование в недвижимость Сил обороны в 2010 году было затрачено 9,6 млн евро, то в 2016 году уже 16 млн евро, дополнил он.

Р.Сирк сообщил, что в нынешнем году Центр планирует осуществить 430 закупок на общую сумму в 159 млн евро. Важнейшие из них - доставка в Эстонию и переоборудование боевых машин пехоты CV9035, закупка самоходных артиллерийских установок, замена стрелкового оружия.

Центр был создан приказом министра обороны в конце 2015 года и приступил к работе с 1 января нынешнего года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, ОБОРОНА, ИНВЕСТИЦИИ, ЦЕНТР


Похожие новости


Внешнеполитический и оборонный курс Эстонии при новом правительстве не изменится - президент Кальюлайд Эстонский военный призывает НАТО пересмотреть политику безопасности

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]