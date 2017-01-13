В Эстонии открыт центр оборонных инвестиций

В Эстонии в пятницу в торжественной обстановке открыли центр оборонных инвестиций, целью которого является руководство поставками для Сил бороны и инфраструктурными проектами.
"Деятельность Центра призвана сделать процесс поставок более профессиональным и прозрачным, содействовать повышению оборонных возможностей," - подчеркнул в своем выступлении министр обороны Маргус Цахкна (Margus Tsahkna).
Он отметил, что пришедшее в конце 2016 года к власти правительство Эстонии заложило в государственный бюджет нынешнего года оборонные расходы в размере 2,2% от валового внутреннего продукта, что отвечает рекомендациям НАТО.
По его словам, за последние пять лет объем оборонных закупок увеличился в два раза и на них приходится около половины средств, выделяемых на оборонные цели.
"Если в 2010 году инвестиции в специальные средства обороны составляли 57,3 млн евро, то к 2020 году мы прогнозируем около 200 млн евро", - сообщил руководитель Центра Рауно Сирк (Rauno Sirk).
Если на инвестирование в недвижимость Сил обороны в 2010 году было затрачено 9,6 млн евро, то в 2016 году уже 16 млн евро, дополнил он.
Р.Сирк сообщил, что в нынешнем году Центр планирует осуществить 430 закупок на общую сумму в 159 млн евро. Важнейшие из них - доставка в Эстонию и переоборудование боевых машин пехоты CV9035, закупка самоходных артиллерийских установок, замена стрелкового оружия.
Центр был создан приказом министра обороны в конце 2015 года и приступил к работе с 1 января нынешнего года.
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