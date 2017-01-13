Греции может потребоваться 4-й пакет помощи - глава Минфина Германии

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле отмечает возросшие риски для финансовой стабильности в Греции и говорит о том, что ей может понадобиться новый - уже четвертый - пакет международной финансовой помощи.

В интервью Sueddeutsche Zeitung министр заявил, что ему придется обратиться к парламентариям за поддержкой новой программы практически накануне всеобщих выборов в Германии, если Международный валютный фонд (МВФ) откажется от участия в текущем пакете.

"Решение в рамках европейской валютной системы будет альтернативой, если МВФ по каким-то причинам решит прекратить участие, - сказал В.Шойбле. - Потребуются новые переговоры с Грецией, и европейской стороне придется намного энергичнее обеспечивать соблюдение согласованных условий".

Слова министра финансов сигнализируют о смене позиции Берлина, который ранее утверждал, что дальнейшее участие МВФ является обязательным условием оказания помощи Греции.

По мнению В.Шойбле, в случае если Греции действительно потребуется еще одна кредитная линия, нужно будет обеспечить эффективный процесс контроля, например, через Европейский стабилизационный механизм (ESM).

Греция первой из стран еврозоны обратилась за финансовой помощью к партнерам по блоку, на данный момент она - единственное из государств еврозоны, не завершившее восстановление после предоставления международной поддержки. С 2010 года Еврокомиссия, Европейский центральный банк, стабфонды ЕС и Международный валютный фонд согласовали три программы кредитования Греции на общую сумму 326 млрд евро в обмен на масштабные экономические реформы в стране.

Вторая проверка соблюдения условия третьей программы (2015 год, 86 млрд евро) запаздывает почти на год из-за разногласий между правительством Греции и аудиторами, представляющими интересы кредиторов.