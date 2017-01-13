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СНГ 13.01.2017 20:45

Молдавия рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров в приднестровском урегулировании - вице-премьер Балан

Молдавия выступает за активизацию переговорного процесса с Приднестровьем, рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров в поиске эффективных решений, заявил в пятницу вице-премьер Молдавии по реинтгерации Георгий Балан.

"Правительство республики выступает за активизацию переговорного процесса по приднестровскому урегулированию на всех уровнях и рассчитывает на поддержку внешних партнеров для нахождения эффективных решений вопросов, стоящих в повестке дня переговоров", - сказал Г.Балан на встрече с послом ФРГ в Молдавии Ульрикой Кнотц.

Вице-премьер также провел в пятницу рабочее совещание с руководителями отраслевых рабочих групп по укреплению мер доверия между Кишиневом и Тирасполем, сообщили в бюро по реинтеграции.

"Вице-премьер подчеркнул необходимость открытости властей Молдавии по отношению к жителям левого берега Днестра, которые сталкиваются с рядом сложностей гуманитарного характера. Отмечалась, в частности, необходимость доступа жителей Приднестровья к единой службе срочной помощи 112, беспрепятственного проезда машин скорой помощи через административную границу с регионом для оказания первичной помощи", - отмечается в сообщении.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРИДНЕСТРОВЬЕ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]