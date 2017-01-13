Молдавия рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров в приднестровском урегулировании - вице-премьер Балан

Молдавия выступает за активизацию переговорного процесса с Приднестровьем, рассчитывает на поддержку зарубежных партнеров в поиске эффективных решений, заявил в пятницу вице-премьер Молдавии по реинтгерации Георгий Балан.

"Правительство республики выступает за активизацию переговорного процесса по приднестровскому урегулированию на всех уровнях и рассчитывает на поддержку внешних партнеров для нахождения эффективных решений вопросов, стоящих в повестке дня переговоров", - сказал Г.Балан на встрече с послом ФРГ в Молдавии Ульрикой Кнотц.

Вице-премьер также провел в пятницу рабочее совещание с руководителями отраслевых рабочих групп по укреплению мер доверия между Кишиневом и Тирасполем, сообщили в бюро по реинтеграции.

"Вице-премьер подчеркнул необходимость открытости властей Молдавии по отношению к жителям левого берега Днестра, которые сталкиваются с рядом сложностей гуманитарного характера. Отмечалась, в частности, необходимость доступа жителей Приднестровья к единой службе срочной помощи 112, беспрепятственного проезда машин скорой помощи через административную границу с регионом для оказания первичной помощи", - отмечается в сообщении.