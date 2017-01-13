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Регион 13.01.2017 21:11

Россия зафиксировала три нарушения режима тишины в Сирии за сутки, Турция - 12 - Минобороны РФ

Россия и Турция за сутки зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 3 нарушения, из них в провинциях: Хама - 2, Идлиб - 1. Турецкой частью представительства зафиксировано 12 нарушений, из них в провинциях Дамаск - 8, Алеппо - 2, Хомс - 1, Деръа - 1", - говорится в бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

"В ходе разбирательства по данным фактам нарушений установлено, что в четырех случаях огонь велся по формированиям террористической организации "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ - ИФ), а 8 нарушений российской стороной не подтверждаются", - подчеркнули в Минобороны РФ.

В документе отмечается, что в течение суток еще 14 населенных пунктов в провинции Хама присоединились к режиму прекращения боевых действий. Таким образом, количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 1115.

Также в российском военном ведомстве сообщили, что в течение суток было проведено 10 гуманитарных акций, в ходе которых местным жителям передали гуманитарные грузы: в городе Алеппо - 4,2 тонны; в населенном пункте Эль-Харраки провинции Хомс - 4,3 тонны. В школе района Шейх-Саид города Алеппо, в Сирийском центре по правам детей в населенном пункте Джармана провинции Дамаск и в начальной школе имени мученика Джафара Омрана г. Дамаска проведены акции, в ходе которых детям передано 1050 рюкзаков с подарками.

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Тэги: СИРИЯ, ПЕРЕМИРИЕ, НАРУШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]